Редкая болезнь: женщина с одной полноценной грудью стала моделью

Физиологические отличия не были заметны, пока не наступила половая зрелость.

| Автор: Соколенко Виктория

26-летняя жительница Британии Ребекка Батчер с рождения имеет синдром Поланда. Это редкое заболевание, которое приводит к недоразвитости грудных мышц с одной стороны. Девушка отказалась от бесплатной пластики и стала моделью. Об этом сообщает nypost.com.

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Дефект обычно диагностируется в подростковом возрасте. И он затрагивает 1 из 20000 людей. Со временем, проблема может ограничивать движения и их диапазон. У Реббекки одна чашечка размером DD, а другая оставалась А.

Фото - instagram.com/beccabutcherx

"Я просто не чувствовала, что мне нужна пластика груди, и не жалею об этом. У многих женщин возникают осложнения, я просто не хотела рисковать, а некоторые имплантаты не вечны", - рассказала девушка.

Фото - instagram.com/beccabutcherx

Фото - instagram.com/beccabutcherx

Батчер снялась в рекламе Dove и прошлась по подиуму благотворительной организации PIP UK. Показ был в поддержку людей с синдромом Поланда. Девушка стала объектом домогательств в интернете и она получала жестокие комментарии. Британка сказала, что это ее не очень беспокоит.

Напомним, ранее мы писали о том, что парень родился с огромной рукой, она сейчас весит 9 кг.

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