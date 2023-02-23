Коронавирус "Кракен" распространился на четыре области Украины

В ЦОЗ в который раз напомнили о важности прививок.

| Автор: Соколенко Виктория

В Центре общественного здоровья отметили, что штамм коронавируса, известный также как "Кракен", есть в четырех регионах Украины. Речь о Сумской области, где заболел самый первый человек, Закарпатской, Тернопольской и Одесской областях.

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"Работа лаборатории продолжается постоянно: нам удалось сделать уже почти тысячу секвенирований", - рассказала заведующая референс-лабораторией по диагностике ВИЧ/СПИДа, вирусных и особо опасных патогенов ЦОЗ Ирина Демчишина.

Ситуация оказалась прогнозированной. Так как каждая новая мутация болезни вытесняет предыдущую.

Напомним, ранее мы публиковали ответы на самые распространенные вопросы об электронном рецепте на лекарства.

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