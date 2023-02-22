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Как успокоить ребенка на прививке - действенные советы родителям
После прихода в больницу на прививку ребенок может начать бояться врача или иголки, не понять, зачем делать прививку, если все хорошо. Задача родителей – объяснить сыну или дочери процедуру и успокоить. Как это лучше сделать рассказали в Центре общественного здоровья.
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Процесс расслабят несколько пунктов:
- Обсудите с ребенком заранее, дайте ответы на все вопросы, которые могут его интересовать. Объясните ребенку зачем нужна вакцинация.
- Опишите подробно каждое действие медика. Можно показать соответствующее видео с другими детьми.
- Если сказать, что укол не болит – значит соврать. Лучше рассказать, что только через такую маленькую дырочку вакцина сможет попасть в организм и помочь ему противостоять болезням.
- Говорите с позитивом. Расскажите о своем прививочном опыте.
- В кабинете врача перед процедурой повторите ребенку, что вакцинация - это не наказание, а хорошее и важное для его здоровья.
"Если ребенок чувствует себя встревоженным и испуганным, то вместе с ребенком сделайте несколько глубоких вдохов через нос, выдыхайте через рот. Имитируйте вдыхание аромата цветка на вдохе и задувание свечей на выдохе.
Можно предложить ребенку сжимать мячик или собственные ладони. Необходимо сжать сильно что-то ладонями, задержаться на 5 секунд в таком состоянии. Следующий этап: расслабление и повторение цикла. Предложите также сжимать части тела. Можно делать гримасы лицом, сжимать пальцы на ногах и руках.
Послушайте музыку или пойте. Это поможет ребенку расслабиться, забыть о напряжении. Представьте вместе с ребенком место, которое ему приятно. Попросите ребенка описать что он видит, какие запахи слышит, что он чувствует", - отметили в ЦОЗ.
Напомним, ранее мы писали о том, что врачи Охматдета провели уникальную урологическую операцию новорожденному.
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