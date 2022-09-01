Медосмотр перед школой: кто должен пройти
К новому учебному году сотрудники школ должны пройти медицинский осмотр. В Украине обязательными считаются получение заключения врачей перед приемом на работу и периодические обследования. Об этом напомнили в Министерстве здравоохранения.
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Норма касается администрации, преподавателей, воспитателей, медработников, работников пищеблоков и технический персонал.
При предварительном медосмотре предусмотрены:
- Стоматолог.
- Серологическое обследование на брюшной тиф.
- Мазок из горла и носа на наличие патогенного стафилококка.
При предварительном медосмотре, а потом 1 раз в год предусмотрены:
- Осмотр терапевта, дерматовенеролога, ЛОРа.
- Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею.
- Исследование на кишечные инфекции и гельминтозы.
При предварительном медосмотре, а потом 1 раз в год при наличии симптомов, болезней и рисков – флюорография. Если человек работает в школьном пищевом блоке, требования отличаются.
При предварительном медосмотре:
- Серологическое исследование на брюшной тиф.
- Мазок из горла и носа на патогенный стафилококк.
При предварительном медосмотре, а потом 1 раз в год:
- Кровь на сифилис, мазки на гонорею.
- Исследование на кишечные инфекции и гельминтозы.
При предварительном медосмотре, а потом 2 раза в год:
- Терапевт, стоматолог, ЛОР, дерматовенеролог.
При предварительном медосмотре, а потом 1 раз в год при наличии симптомов, болезней и рисков также делается флюорография.
Раз в 5 лет для сотрудников учреждений всех типов и форм собственности обязательно прохождение психиатрического осмотра.
Те, кто без весомых причин не прошли медосмотр полностью – отстраняются от работы и могут понести дисциплинарную ответственность.
Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что 1 сентября в Мариуполе дети вынуждены идти в школы без окон, а на входе всех проверяют военные.
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