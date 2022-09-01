Медосмотр перед школой: кто должен пройти

Военное положение не влияет на порядок прохождения медосмотров. Их организацию и проведение обеспечивает работодатель за свой счет

| Автор: Соколенко Виктория

В Киеве подготовили бомбоубежище для детей к новому учебному году / EPA/UPG

К новому учебному году сотрудники школ должны пройти медицинский осмотр. В Украине обязательными считаются получение заключения врачей перед приемом на работу и периодические обследования. Об этом напомнили в Министерстве здравоохранения.

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Норма касается администрации, преподавателей, воспитателей, медработников, работников пищеблоков и технический персонал.

При предварительном медосмотре предусмотрены:

Стоматолог.

Серологическое обследование на брюшной тиф.

Мазок из горла и носа на наличие патогенного стафилококка.

При предварительном медосмотре, а потом 1 раз в год предусмотрены:

Осмотр терапевта, дерматовенеролога, ЛОРа.

Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею.

Исследование на кишечные инфекции и гельминтозы.

При предварительном медосмотре, а потом 1 раз в год при наличии симптомов, болезней и рисков – флюорография. Если человек работает в школьном пищевом блоке, требования отличаются.

При предварительном медосмотре:

Серологическое исследование на брюшной тиф.

Мазок из горла и носа на патогенный стафилококк.

При предварительном медосмотре, а потом 1 раз в год:

Кровь на сифилис, мазки на гонорею.

Исследование на кишечные инфекции и гельминтозы.

При предварительном медосмотре, а потом 2 раза в год:

Терапевт, стоматолог, ЛОР, дерматовенеролог.

При предварительном медосмотре, а потом 1 раз в год при наличии симптомов, болезней и рисков также делается флюорография.

Раз в 5 лет для сотрудников учреждений всех типов и форм собственности обязательно прохождение психиатрического осмотра.

Те, кто без весомых причин не прошли медосмотр полностью – отстраняются от работы и могут понести дисциплинарную ответственность.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что 1 сентября в Мариуполе дети вынуждены идти в школы без окон, а на входе всех проверяют военные.

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