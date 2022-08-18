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Как вводят вакцины от разных болезней - инфографика МОЗ

У каждой конкретной вакцины есть оптимальный способ введения, и медицинские работники обучены тому, как именно их колоть. Если у вас есть сомнения, проверить, как вводят конкретную вакцину, можно в инструкции к ней.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Как вводят вакцины от разных болезней - инфографика МОЗ
Иллюстративное изображение / EPA/UPG

Украинцы с детьми, которые из-за войны вынуждены были уехать в другие страны, иногда сталкиваются с тем, что вакцину, которую в родной стране детям кололи подкожно, в Европе вводят внутримышечно. Это норма, сообщают в МОЗ. 

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"Вакцины вводят в организм разными путями. Чаще внутримышечно: взрослым в плечо, младенцам в бедро. Иногда вакцины вводят под кожу. Некоторые вакцины капают в рот или нос. Место введения важно, ведь если вакцина попадет в жировую прослойку, иммунитет может не сформироваться. Именно поэтому прививки не делают в ягодицу", - говорят специалисты.

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Подробнее - в инфографике. 

Фото - МОЗ
Фото - МОЗ

Фото - МОЗ
Фото - МОЗ

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что у больного оспой обезьян мужчины начал гнить нос.

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