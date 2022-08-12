Операции в стационаре одного дня: что бесплатно положено пациенту
В НСЗУ говорят, что "Хирургия одного дня" позволит применять лучшие практики оказания медицинской помощи.
Некоторые виды врачебных вмешательств не требуют, чтобы пациент долго находился в больнице. Речь об определенных операциях на глазах, носу, конечностях, опорно-двигательном аппарате и т.д. Такие процедуры оплачиваются больницам по пакету "Хирургические операции взрослым и детям в условиях стационара одного дня". Об этом сообщает НСЗУ.
Читайте также: К каким врачам в Украине можно попасть без направления
Пациент получает бесплатно:
- осмотр врача-анестезиолога и анестезию во время диагностических, лечебных процедур и хирургического вмешательства;
- необходимые лабораторные исследования;
- электрокардиографию, рентген, ультразвуковые исследования;
- хирургическую операцию;
- послеоперационный уход и обезболивание при необходимости, рекомендации по восстановлению;
- лекарства из Нацперечня и препараты, закупленые за счет разных программ.
Читайте также: Робот и врачи помогли украинке: она 30 лет нормально не ела и не пила
Напомним, ранее bigmir.net писал о том, как избежать смерти при желании отведать домашние заготовки.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: