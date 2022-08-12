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Операции в стационаре одного дня: что бесплатно положено пациенту

В НСЗУ говорят, что "Хирургия одного дня" позволит применять лучшие практики оказания медицинской помощи.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Операции в стационаре одного дня: что бесплатно положено пациенту

Некоторые виды врачебных вмешательств не требуют, чтобы пациент долго находился в больнице. Речь об определенных операциях на глазах, носу, конечностях, опорно-двигательном аппарате и т.д. Такие процедуры оплачиваются больницам по пакету "Хирургические операции взрослым и детям в условиях стационара одного дня". Об этом сообщает НСЗУ.

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Пациент получает бесплатно:

  • осмотр врача-анестезиолога и анестезию во время диагностических, лечебных процедур и хирургического вмешательства;
  • необходимые лабораторные исследования;
  • электрокардиографию, рентген, ультразвуковые исследования;
  • хирургическую операцию;
  • послеоперационный уход и обезболивание при необходимости, рекомендации по восстановлению;
  • лекарства из Нацперечня и препараты, закупленые за счет разных программ.

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