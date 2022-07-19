В чем опасность гельминтов - памятка

Противогельминтные препараты обычно являются достаточно серьезныеми медикаментами, которые опасно принимать без рекомендаций врача.

| Автор: Соколенко Виктория

"Скрежет зубов – значит глисты". "Гельминтов можно вылечить, в аптеке все есть". Эти два утверждения – одни из многих мифов о паразитах в человеческом организме. Минздрав Украины опубликовал памятку с тематической информацией.

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Виды гельминтов

Нематоды (круглые) – аскариды, острицы.

Цестоды (ленточные) – эхинокок, бычий и свиной цепень.

Трематоды (плоские) – сысуны.

В чем опасность

Глисты в человеческом организме расселяются через кровеносную систему. Если не будет надлежащего лечения, есть вероятность заражения других органов. В зависимости от локализации паразитов, могут появиться такие осложнения:

Заворот кишок, непроходимость кишечника.

Некроз печени.

Воспаление легких.

Судороги, параличи.

Сердечная недостаточность.

Бесплодие.

Симптомы заражения

Боль в животе.

Сыпь.

Диарея.

Тошнота.

Вздутие живота.

Постоянная усталость.

Проблемы со сном.

Снижение или усиление аппетита.

Беспричинная потеря веса.

Как уберечься

Следует обязательно мыть руки после туалета, контакта с животными, перед приготовлением и употреблением еды.

Не кушайте сырую рыбу и мясо. Храните их отдельно от готовых продуктов и при соответствующих температурных условиях.

Качественно термически обрабатывайте продукты и не ешьте недоготовленное.

Тщательно мойте овощи и фрукты.

Следите за гигиеной рук – срезайте ногти.

Пейте очищенную воду.

Помогайте маленьким детям вовремя менять нижнее белье. В помещениях проводите влажную уборку.

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При тревожных симптомах – немедленно обращайтесь к врачу. Принимать любые противогельминтные препараты самостоятельно – опасно для здоровья.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что у жительницы Ровенщины вытащили из головы гельминта размером в 9 см.

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