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В чем опасность гельминтов - памятка

Противогельминтные препараты обычно являются достаточно серьезныеми медикаментами, которые опасно принимать без рекомендаций врача.
 |  Автор: Соколенко Виктория
В чем опасность гельминтов - памятка
Иллюстративное изображение / EPA/UPG

"Скрежет зубов – значит глисты". "Гельминтов можно вылечить, в аптеке все есть". Эти два утверждения – одни из многих мифов о паразитах в человеческом организме. Минздрав Украины опубликовал памятку с тематической информацией.

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Виды гельминтов

  • Нематоды (круглые) – аскариды, острицы.
  • Цестоды (ленточные) – эхинокок, бычий и свиной цепень.
  • Трематоды (плоские) – сысуны.

В чем опасность

Глисты в человеческом организме расселяются через кровеносную систему. Если не будет надлежащего лечения, есть вероятность заражения других органов. В зависимости от локализации паразитов, могут появиться такие осложнения:

  • Заворот кишок, непроходимость кишечника.
  • Некроз печени.
  • Воспаление легких.
  • Судороги, параличи.
  • Сердечная недостаточность.
  • Бесплодие.

Симптомы заражения

  • Боль в животе.
  • Сыпь.
  • Диарея.
  • Тошнота.
  • Вздутие живота.
  • Постоянная усталость.
  • Проблемы со сном.
  • Снижение или усиление аппетита.
  • Беспричинная потеря веса.

Как уберечься

  • Следует обязательно мыть руки после туалета, контакта с животными, перед приготовлением и употреблением еды.
  • Не кушайте сырую рыбу и мясо. Храните их отдельно от готовых продуктов и при соответствующих температурных условиях.
  • Качественно термически обрабатывайте продукты и не ешьте недоготовленное.
  • Тщательно мойте овощи и фрукты.
  • Следите за гигиеной рук – срезайте ногти.
  • Пейте очищенную воду.
  • Помогайте маленьким детям вовремя менять нижнее белье. В помещениях проводите влажную уборку.

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При тревожных симптомах – немедленно обращайтесь к врачу. Принимать любые противогельминтные препараты самостоятельно – опасно для здоровья.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что у жительницы Ровенщины вытащили из головы гельминта размером в 9 см.

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