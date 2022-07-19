В чем опасность гельминтов - памятка
"Скрежет зубов – значит глисты". "Гельминтов можно вылечить, в аптеке все есть". Эти два утверждения – одни из многих мифов о паразитах в человеческом организме. Минздрав Украины опубликовал памятку с тематической информацией.
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Виды гельминтов
- Нематоды (круглые) – аскариды, острицы.
- Цестоды (ленточные) – эхинокок, бычий и свиной цепень.
- Трематоды (плоские) – сысуны.
В чем опасность
Глисты в человеческом организме расселяются через кровеносную систему. Если не будет надлежащего лечения, есть вероятность заражения других органов. В зависимости от локализации паразитов, могут появиться такие осложнения:
- Заворот кишок, непроходимость кишечника.
- Некроз печени.
- Воспаление легких.
- Судороги, параличи.
- Сердечная недостаточность.
- Бесплодие.
Симптомы заражения
- Боль в животе.
- Сыпь.
- Диарея.
- Тошнота.
- Вздутие живота.
- Постоянная усталость.
- Проблемы со сном.
- Снижение или усиление аппетита.
- Беспричинная потеря веса.
Как уберечься
- Следует обязательно мыть руки после туалета, контакта с животными, перед приготовлением и употреблением еды.
- Не кушайте сырую рыбу и мясо. Храните их отдельно от готовых продуктов и при соответствующих температурных условиях.
- Качественно термически обрабатывайте продукты и не ешьте недоготовленное.
- Тщательно мойте овощи и фрукты.
- Следите за гигиеной рук – срезайте ногти.
- Пейте очищенную воду.
- Помогайте маленьким детям вовремя менять нижнее белье. В помещениях проводите влажную уборку.
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При тревожных симптомах – немедленно обращайтесь к врачу. Принимать любые противогельминтные препараты самостоятельно – опасно для здоровья.
Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что у жительницы Ровенщины вытащили из головы гельминта размером в 9 см.
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