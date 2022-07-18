Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

После купания: американец умер из-за амебы-мозгоеда

С 1962 по 2021 год в США зафиксировали 154 случая заражения. Лишь четыре пациента смогли выжить.
 |  Автор: Соколенко Виктория
После купания: американец умер из-за амебы-мозгоеда
Иллюстративное изображение / EPA/UPG

Житель Миссури подцепил амебу-мозгоеда после купания в озере в Айове. Пляж после инцидента закрыли. Об этом сообщает ABC News.

Читайте также: Врач озвучила основные мифы о ботулизме

Врачи обнаружили у умершего амебный менингоэнцефалит. Его вызывает микроаргонизм Naegleria fowleri. Подобные случаи очень редки, но опасны. Naegleria fowleri обитает в теплых пресных водоемах. В организм может попасть с водой через нос.

Среди признаков амебного менингоэнцефалита присутствуют:

  • сильная головная боль
  • высокая температура
  • тошнота
  • судороги
  • скованность мышц шеи

Читайте также: Оспа обезьян прошла процесс ускоренной мутации

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что у жительницы Ровенщины вытащили из головы гельминта размером в 9 см.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри techno.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости