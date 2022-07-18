После купания: американец умер из-за амебы-мозгоеда

С 1962 по 2021 год в США зафиксировали 154 случая заражения. Лишь четыре пациента смогли выжить.

| Автор: Соколенко Виктория

Житель Миссури подцепил амебу-мозгоеда после купания в озере в Айове. Пляж после инцидента закрыли. Об этом сообщает ABC News.

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Врачи обнаружили у умершего амебный менингоэнцефалит. Его вызывает микроаргонизм Naegleria fowleri. Подобные случаи очень редки, но опасны. Naegleria fowleri обитает в теплых пресных водоемах. В организм может попасть с водой через нос.

Среди признаков амебного менингоэнцефалита присутствуют:

сильная головная боль

высокая температура

тошнота

судороги

скованность мышц шеи

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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что у жительницы Ровенщины вытащили из головы гельминта размером в 9 см.

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