Обнаружен симптом болезни Паркинсона, который встречается только у мужчин

Ученые провели наблюдения за 3830 пациентами.

Одной из проблем болезни Паркинсона считают позднюю диагностику. В медицинской практики насчитывается не один случай, когда у пациентов функции мозга уже существенно пострадавшие. Об этом сообщает nv.ua.

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Британский ученый Абидеми Идову Отаику провел наблюдение за почти четырьмя тысячами мужчин. Он следил за ними 12 лет для подтверждения теории о связи тревожных снов с Паркинсоном. После 7,3 лет у 91 участника опыта развился паркинсонизм. Это серьезное, инвалидизируещее заболевание. Врачи пытаются излечить его медикаментозно и хирургически.

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Отаику надеется, что результаты его работы помогут диагностировать проблемы до того, как разрушительный процесс достигнет пика.

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