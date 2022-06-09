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Холера в Николаеве оказалась фейком - ОВА

Информация не соответствует действительности и призвана посеять дополнительную панику среди населения.
Холера в Николаеве оказалась фейком - ОВА
Иллюстративное изображение / EPA/UPG

В социальных сетях распространяется ложная информация касательно надвигающейся эпидемии холеры в Николаеве. При этом авторы постов ссылаются на местную городскую больницу скорой медицинской помощи и на женщину, которая якобы является главным врачом учреждения. Об этом сообщают в Николаевской областной военной администрации.

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"Николаевская городская больница скорой медицинской помощи не отвечает за инфекционную ситуацию, а главным врачом учреждения является Александр Демьянов", - сказано в сообщении ОВА.

Справка bigmir.net

Холера - диарейная инфекция, вызываемая бактерией Vibrio cholerae при попадании в организм зараженных пищевых продуктов или воды.

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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что захваты и обстрелы атомных станций, прицельная стрельба ракетами по нефтебазам, гектары сожженного леса, загрязнение водоемов россиянами экологи считают экоцидом.

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