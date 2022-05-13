Врачей призвали защитить украинцев с помощью электронных карт

Медицинские документы сейчас должны быть в электронной плоскости.

Из-за войны многие украинцы потеряли информацию о своем здоровье. Речь о бумажных медицинских карточках. Потерянные записи такого характера о болезнях восстановить невозможно, сообщает НСЗУ.

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Специалисты призвали врачей не игнорировать внесение сведений о пациентах в электронную систему здравоохранения. Виртуальные карточки останутся защищенными и целыми, вне зависимости от воздействия внешних факторов. Ее невозможно потерять при эвакуации.

"Призываем врачей продолжать вносить данные о пациентах в ЕСОЗ. Важно, чтобы данные были внесены не только в медицинскую информационную систему, но и синхронизированы с Центральной базой данных электронной системы здравоохранения", — добавили в Национальной службе здоровья Украины.

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Информация в ЕСОЗ по прививкам, обследованиям, историях лечения, госпитализациях и операциях, доступна врачам в любом уголке Украины. При обращении пациента в другую больницу, медики могут использовать электронную карточку для оказания помощи. К записям в реестрах имеют доступ только четко определенные врачи, в отличии от бумажных карт.

Напомним, ранее мы писали о том, что для беременных украинок, а также для переселенцев, упростили получение больничного.

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