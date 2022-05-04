Для беременных украинок упростили получение больничного

Будущим мамам, которые эвакуировались за границу, станет проще оформить больничный.

Беременные гражданки смогут обратиться к врачам для дистанционного открытия больничного, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Принятые изменения, в первую очередь, касаются украинок, которые ожидают родов. Начиная с 30-ой недели беременности, у женщин есть право на формирование документа о нетрудоспособности и получении социальных выплат.

Для открытия больничного нужно:

Связаться с врачом, который вел или ведет беременность. Уведомить его о желании открыть заключение о временной нетрудоспособности.

Если контакты утрачены, обратитесь к другому специалисту. В этом случае понадобится предоставление справки о беременности и ее сроках.

После проверки в электронной системе здравоохранения медик создаст заключение о временной нетрудоспособности. Это станет основанием для получения больничного.





"На время военного положения мы разрешили лечащим врачам формировать медицинские выводы о временной нетрудоспособности без личного приема беременной. Чтобы и дальше гарантировать беременным женщинам право на финансовую помощь от государства", - сказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич

Напомним, ранее мы сообщали, что на границе с Украиной может вспыхнуть эпидемия холеры.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.