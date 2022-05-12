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Украинские переселенцы смогут легче оформлять больничные

Министерство здравоохранения Украины упростило получение больничного для переселенцев за рубежом, которые временно потеряли трудоспособность.
Украинские переселенцы смогут легче оформлять больничные
Иллюстративное изображение / EPA/UPG

Если переселенец заболел или получил травму общего характера, нужно ухаживать за больным ребенком, предстоят беременность, роды или ортопедическое протезирование, то ВПЛ имеют право на электронный больничный и социальные выплаты. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

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Для открытия больничного гражданам Украины, которые из-за войны выехали в другие страны, нужно связаться со своим семейным или лечащим врачом через мессенджер или электронную почту. Специалист должен удостовериться во временной нетрудоспособности человека. Для этого ему предоставляется справка или выписка с диагнозом или статусом пациента.

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"Следует заметить, если медицинский документ был получен за рубежом, врач может запросить перевод документа на украинский язык. Также важное уточнение для врачей: в выданных за рубежом медицинских документах указывается диагноз с использованием международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ–10). Поэтому нужно учитывать этот классификатор при формировании МЗВН в электронной системе здравоохранения. Формировать медицинское заключение по такой процедуре можно во время действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены", - отметили в Минздраве.

Напомним, ранее мы рассказывали , с какими трудностями сталкиваются беременные украинки в Польше. 

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