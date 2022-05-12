Украинские переселенцы смогут легче оформлять больничные

Министерство здравоохранения Украины упростило получение больничного для переселенцев за рубежом, которые временно потеряли трудоспособность.

Если переселенец заболел или получил травму общего характера, нужно ухаживать за больным ребенком, предстоят беременность, роды или ортопедическое протезирование, то ВПЛ имеют право на электронный больничный и социальные выплаты. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

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Для открытия больничного гражданам Украины, которые из-за войны выехали в другие страны, нужно связаться со своим семейным или лечащим врачом через мессенджер или электронную почту. Специалист должен удостовериться во временной нетрудоспособности человека. Для этого ему предоставляется справка или выписка с диагнозом или статусом пациента.

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"Следует заметить, если медицинский документ был получен за рубежом, врач может запросить перевод документа на украинский язык. Также важное уточнение для врачей: в выданных за рубежом медицинских документах указывается диагноз с использованием международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ–10). Поэтому нужно учитывать этот классификатор при формировании МЗВН в электронной системе здравоохранения. Формировать медицинское заключение по такой процедуре можно во время действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены", - отметили в Минздраве.

Напомним, ранее мы рассказывали , с какими трудностями сталкиваются беременные украинки в Польше.

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