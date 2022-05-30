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Украинские переселенцы получат оперативную дистанционную помощь

Минцифры запустило виртуальный центр "Дія. Бізнес".
Украинские переселенцы получат оперативную дистанционную помощь
Украинцы во время Марша благодарности в Варшаве / EPA/UPG

Министерство цифровой трансформации Украины запустило инновационный формат горячей линии для переселенцев за рубежом. В рамках пилотного проекта специалисты виртуального центра "Дія.Бизнес" будут консультировать наших граждан в Польше, Болгарии, Чехии, Словакии, Словении, Германии и Литве, сообщается в Telegram.

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ВПО смогут располагать полной информацией о:

  • Получении статуса временной защиты или о других правовых нюансах пребывания на территории чужого государства.
  • Помощи с жильем и ресурсами по работе.
  • Специфике ведения бизнеса в семи странах Европейского союза.

Запросы из других частей ЕС будут готовиться индивидуально. В Центре также окажут консультации и для внутренних переселенцев в Украине.

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Куда звонить: 

  • 080 033 31 83 – номер для безвозмездных звонков на территории Украины
  • +48 22 266 22 75 – международный телефон, тарификация по условиям операторов.

Напомним, ранее bigmir.net рассказывал о гранте в 1,5 млн грн для украинок. 

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