Украинские переселенцы получат оперативную дистанционную помощь
Минцифры запустило виртуальный центр "Дія. Бізнес".
Министерство цифровой трансформации Украины запустило инновационный формат горячей линии для переселенцев за рубежом. В рамках пилотного проекта специалисты виртуального центра "Дія.Бизнес" будут консультировать наших граждан в Польше, Болгарии, Чехии, Словакии, Словении, Германии и Литве, сообщается в Telegram.
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ВПО смогут располагать полной информацией о:
- Получении статуса временной защиты или о других правовых нюансах пребывания на территории чужого государства.
- Помощи с жильем и ресурсами по работе.
- Специфике ведения бизнеса в семи странах Европейского союза.
Запросы из других частей ЕС будут готовиться индивидуально. В Центре также окажут консультации и для внутренних переселенцев в Украине.
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Куда звонить:
- 080 033 31 83 – номер для безвозмездных звонков на территории Украины
- +48 22 266 22 75 – международный телефон, тарификация по условиям операторов.
Напомним, ранее bigmir.net рассказывал о гранте в 1,5 млн грн для украинок.
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