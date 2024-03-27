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"Дію" ждет большое обновление: какие функции появятся
Глава Минцифры Михаил Федоров говорит, что мобильное приложение "Дія" получит большое полезное обновление. Анонс он сделал в эфире телемарафона.
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Первый апдейт – Кабинет пациента и медицинские push-уведомления. Растаможка автомобилей уже цифровизирована. Но для ее внедрения нужно одобрение соответствующего решения со стороны Верховной рады Украины.
"Также будет создан Единый реестр, который унифицирует сведения об административно-территориальных единицах, зданиях, сооружениях и их адресах. Это позволит использовать данные для прозрачного и подотчетного планирования восстановления", - добавил Федоров.
Напомним, ранее мы писали о том, что "Дія" теперь отображает образовательные документы.
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