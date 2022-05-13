В Украине ускорят оформление паспортов

Услуга станет доступной после официальной публикации правительственного постановления и регулирования технических нюансов.

Украинцы получат возможность одновременно оформлять ID-карточку и заграничный паспорт. Правительство одобрило соответствующий документ. Об этом рассказала глава Миграционной службы Юлия Науменко, пишет Укринформ.

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На данный момент почти все готово к запуску услуги.

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"Мы понимаем, как важно быстро и беспроблемно получить нашим гражданам эти два документа в современных условиях. Граждане смогут приходить в миграционную службу не четыре раза, как это было по сей день, а два раза – чтобы подать документы на ID-карту и загранпаспорт, а затем одновременно получить сразу два документа", - прокомментировала Науменко.

Напомним, ранее bigmir.net сообщал о том. что украинские переселенцы смогут легче оформлять больничные.

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