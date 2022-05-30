Кто отключает связь и интернет на оккупированных территориях – ответ ЦПД

Российская пропаганда распространяет фейк касательно временно оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей.

Россия не может жить без вранья в отношении Украины. В новом неправдивом месседже пропагандисты использовали тему связи и оккупированных участков Запорожской области и Херсонщины, пишет Центр противодействия дезинформации при РНБО Украины.

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Со ссылкой на якобы надежный источник на Банковой представили РФ заявляют, что Киев виноват в отключении интернета и мобильных услуг. Всему вина – рассказы людей о "хороших российских солдатах", которые никого "не грабят, не убивают, а наоборот помогают".

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"Предостерегаем: это – дезинформация! Отключение украинцев от мобильных операторов и провайдеров интернета — это часть оккупационных действий по проникновению роспропаганды в украинское медиапространство. Отключение производят только рашисты. Украина направляет все усилия на то, чтобы в каждом городе, даже оккупированном, работало украинское радио- и телевещание", - акцентируют в ЦПД.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что российские оккупанты умышленно уничтожают мобильную связь Украины.

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