Нарушение движений: какие лекарства бесплатно можно получить при болезни Паркинсона

Аптекарь предложит, что есть в наличии с необходимым действующим веществом.

| Автор: Соколенко Виктория

Болезнь Паркинсона – состояние нервной системы, которое приводит к нарушению контроля над движениями. Основными симптомами считаются тремор и замедление действий, сообщают в НСЗУ.

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Медикаменты, которые уменьшают симптомы Паркинсона, внесены в программу реимбурсации "Доступные лекарства". Это значит, что их можно получить бесплатно или с частичной доплатой. Речь о 6 торговых названиях.

"Чтобы начать получать лекарства, нужно обратиться к неврологу для установления диагноза. Врач составит план лечения, внесет его в Электронную систему здравоохранения и выпишет первый рецепт. Следующие рецепты смогут выписывать также врачи первичной медицинской помощи: семейный врач, терапевт или педиатр. С рецептом можно обратиться в любую аптеку, независимо от места регистрации. Главное условие - наличие договора с НСЗУ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, в каких случаях украинцам нужна срочная прививка.

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