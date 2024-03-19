- Горячие темы:
- Все для фронта - все про оружие и технику
Нарушение движений: какие лекарства бесплатно можно получить при болезни Паркинсона
Болезнь Паркинсона – состояние нервной системы, которое приводит к нарушению контроля над движениями. Основными симптомами считаются тремор и замедление действий, сообщают в НСЗУ.
Читайте также: Правда ли, что за дневной стационар в больницах нужно платить
Медикаменты, которые уменьшают симптомы Паркинсона, внесены в программу реимбурсации "Доступные лекарства". Это значит, что их можно получить бесплатно или с частичной доплатой. Речь о 6 торговых названиях.
"Чтобы начать получать лекарства, нужно обратиться к неврологу для установления диагноза. Врач составит план лечения, внесет его в Электронную систему здравоохранения и выпишет первый рецепт. Следующие рецепты смогут выписывать также врачи первичной медицинской помощи: семейный врач, терапевт или педиатр. С рецептом можно обратиться в любую аптеку, независимо от места регистрации. Главное условие - наличие договора с НСЗУ", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали о том, в каких случаях украинцам нужна срочная прививка.
Читайте также: Как в Украине бесплатно провериться на гормоны – инструкция
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.