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Правда ли, что за дневной стационар в больницах нужно платить
В Национальной службе здоровья Украины разбили миф о том, что пребывание на дневном стационаре является платным. Лечение по такому принципу бесплатно в тех больницах, которые имеют договор с НСЗУ по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях".
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В дневном стационаре предоставляется помощь пациентам, которые не нуждаются в круглосуточном уходе со стороны врачебного или медсестринского состава. Можно получать лечебные процедуры, малые хирургические вмешательства, обследования. Все – без госпитализации.
"На лечебные процедуры или другие вмешательства лечащий врач должен выдать электронное направление. С ним нужно обратиться в учреждение, имеющее договор по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях" и в котором предоставляются медуслуги в условиях дневного стационара", - отметили в НСЗУ.
Напомним, ранее мы писали о том, как в Украине бесплатно провериться на гормоны.
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