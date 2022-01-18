От COVID-19 уменьшается пенис: Стоит ли верить?

Может ли от коронавируса уменьшится половой орган?

| Автор: Максим Григорьев

Кажется, к длинному списку неожиданных и неприятных последствий коронавируса можно добавить сексуальную дисфункцию. К счастью, это не является обычным явлением, и есть некоторые потенциальные средства, которые могут попробовать страдающие.

Читайте также: COVID-19 оказался хроническим заболеванием

На этой неделе в подкасте Slate с советами по сексу How to Do It обсуждалась душераздирающая история об анонимном пользователе, который страдал от того, что стало известно как "ковидный член". Пользователь, который идентифицировал себя как гетеросексуальный мужчина в возрасте 30 лет, сказал, что он сильно заболел и был госпитализирован с COVID-19 в июле прошлого года. После выписки у него началась эректильная дисфункция (ЭД). Хотя его симптомы действительно улучшились после посещения врача, у мужчины, как сообщается, осталось яркое напоминание о его тяжелом испытании. Описывая себя как пенис выше среднего по размеру до COVID-19, он сказал, что его пенис теперь уменьшился примерно на 4 см и что он "стал явно меньше среднего".

Ведущие подкаста, к их чести, также взяли интервью у пары урологов, которые справедливо отметили, что есть четкие доказательства связи COVID-19 с эректильной или сексуальной дисфункцией. Например, исследование, проведенное в ноябре прошлого года, показало, что у мужчин с COVID-19 вероятность развития нового случая ЭД примерно в три раза выше, чем у тех, кто не заразился COVID-19. Некоторые исследования показали, что риск может быть почти в шесть раз выше, но другие оценки меньше, предполагая увеличение риска примерно на 20%. Небольшой процент людей с длительным ковидом, включая женщин, также сообщили о сексуальной дисфункции как об одном из своих симптомов. А иногда ЭД действительно может привести к усадке, особенно если она вызвана физическими повреждениями и рубцами, из-за которых половой член перестает регулярно находиться в состоянии эрекции.

Существует несколько теорий относительно того, как COVID-19 может вызывать ЭД. Инфекция может достичь ткани полового члена и напрямую повредить окружающие кровеносные сосуды. Это также может быть связано с косвенным воздействием инфекции на иммунную систему, что может вызвать повреждающее воспаление. И опыт госпитализации в тяжелых случаях может сказаться на теле, включая пенис. Риск ЭД из-за повреждения кровеносных сосудов, вероятно, выше у людей, у которых уже есть другие соответствующие состояния здоровья, которые могут повлиять на кровообращение, такие как диабет 2 типа. Многие случаи ЭД также могут быть связаны со стрессом и беспокойством, и, к сожалению, выжившие после ковидной инфекции также подвержены более высокому риску испытать это.

Читайте также: Билл Гейтс ожидает, что COVID-19 будет похож на грипп после всплеска Омикрон

Тем не менее, возраст, безусловно, является самым большим фактором риска ЭД: до 70% мужчин испытывают ее в той или иной степени к 70 годам. И хотя у нас, похоже, нет достоверных данных о фактической распространенности ЭД, связанной с ковидом, похоже, что она не затрагивает огромную часть мужчин. Например, ноябрьское исследование показало, что чуть менее 5% мужчин в выборке были диагностированы с ЭД после COVID-19.

Как отмечают ведущие Slate, существуют легкодоступные лекарства от ЭД, такие как силденафил (виагра). И даже "усохший пенис" можно вылечить или предотвратить с помощью того, что один уролог называет "реабилитацией полового члена", которая может включать в себя упражнения на растяжку и/или устройства для накачки полового члена. Так что не вся надежда потеряна, если вы беспокоитесь о страшном COVID-члене. И для справки: в настоящее время нет доказательств связи между ЭД и вакцинацией от COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что у людей найден защищающий от коронавируса ген.