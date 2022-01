От COVID-19 уменьшается пенис: Стоит ли верить?

На этой неделе в подкасте Slate с советами по сексу How to Do It обсуждалась душераздирающая история об анонимном пользователе, который страдал от того, что стало известно как "ковидный член". Пользователь, который идентифицировал себя как гетеросексуальный мужчина в возрасте 30 лет, сказал, что он сильно заболел и был госпитализирован с COVID-19 в июле прошлого года. После выписки у него началась эректильная дисфункция (ЭД). Хотя его симптомы действительно улучшились после посещения врача, у мужчины, как сообщается, осталось яркое напоминание о его тяжелом испытании. Описывая себя как пенис выше среднего по размеру до COVID-19, он сказал, что его пенис теперь уменьшился примерно на 4 см и что он "стал явно меньше среднего".

