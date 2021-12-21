Ученые нашли связь между мозгом и клитором

Впервые ученые нанесли на карту области мозга, реагирующие на клитор.

| Автор: Максим Григорьев

Новое научное исследование, опубликованное в понедельник, выявило область мозга, связанную с прикосновением к гениталиям у женщин, и обнаружило, что она более развита у тех, кто занимается сексом чаще.

Читайте также: Памятный оргазм: флешку совместили с вибратором

Исследование включало стимуляцию клитора 20 взрослых женщин, в то время как их мозг сканировали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ).

Исследователи уточняют, что статья, опубликованная в журнале JNeurosci, не отвечает на такие вопросы, как, например, делает ли женщин более чувствительными к прикосновениям более обширная область, посвященная стимуляции гениталий.

Это также не говорит нам о том, побуждает ли более развивающаяся область мозга, посвященная прикосновению к гениталиям, к большему количеству половых сношений, или же большее количество половых сношений расширяет эту область, как тренировка мышцы.

Но результаты могут быть использованы в будущем для лечения людей, которые, например, пострадали от сексуального насилия или страдают сексуальной дисфункцией.

Читайте также: Секс может облегчить заложенность носа: Шнобелевская премия 2021 года

"Совершенно недостаточно изучено, как женские гениталии представлены в соматосенсорной коре у людей, и есть ли у них вообще способность меняться в зависимости от опыта или использования", - заявила соавтор исследования Кристин Хайм, профессор медицинской психологии в Шарите.

Соматосенсорная кора головного мозга получает и обрабатывает сенсорную информацию по всему телу. Каждая часть тела соответствует отдельной области коры головного мозга, образуя репрезентативную карту. Но до сих пор предметом споров была часть карты, соответствующая женским гениталиям. Предыдущие исследования иногда помещали его под изображение стопы, другие - рядом с изображением бедра.

Причина заключалась в неточных методах стимуляции - например, во время ручной стимуляции самостоятельно или со стороны партнера одновременно касались других частей тела или процесс вызывал возбуждение, что размывало результаты.

В 2005 году другие исследователи смогли разработать метод, который вызывал очень локализованную тактильную стимуляцию половых органов, что позволило им найти точную область, посвященную этой области у мужчин. Но для женщин подобного прорыва не произошло.

Для нового исследования были отобраны 20 здоровых женщин в возрасте от 18 до 45 лет. Для стимуляции над нижним бельем на уровне клитора прикладывали небольшой круглый предмет, специально разработанный для этой задачи. Струи воздуха вызывали легкую вибрацию мембраны устройства.

Подход был разработан так, чтобы быть "максимально комфортным" для добровольцев, сказал соавтор Джон-Дилан Хейнс из Берлинского центра передовой нейровизуализации в Шарите.

Устройство для направленной стимуляции клитора / jneurosci.org

Читайте также: Переболевшим коронавирусом запретят заниматься сексом

Их стимулировали восемь раз по 10 секунд каждый раз с 10 секундами отдыха. Это же устройство использовалось на тыльной стороне правой руки в качестве контроля.

Результаты визуализации мозга подтвердили, что соматосенсорная кора представляет собой женские гениталии рядом с бедрами, как и у мужчин, но точное местоположение варьировалось для каждой тестируемой женщины.

Затем исследователи выяснили, имеет ли эта область разные характеристики в зависимости от сексуальной активности. Двадцати женщинам был задан вопрос о частоте их половых контактов за последний год, а также с начала их половой жизни.

Затем для каждого из них исследователи определили десять наиболее активированных точек мозга во время стимуляции и измерили толщину этих областей.

"Мы обнаружили связь между частотой полового акта и толщиной индивидуально нанесенного на карту генитального поля", - сказал Хайм. Чем больше секса, тем больше регион.

Авторы не решаются говорить о том, что это расширение ведет к большему количеству секса, пока это не подтвердят будущие исследования.

Но есть намеки на прошлые исследования. Во-первых, хорошо известно, что чем больше используются определенные части мозга, тем они становятся больше: это известно как пластичность мозга. У лондонских таксистов область мозга гиппокампа расширяется с опытом навигации.

Читайте также: Биологи: За секс мы должны благодарить вирусы

Во-вторых, предыдущие исследования на животных показали, что стимуляция гениталий крыс и мышей эффективно приводит к расширению области мозга, соответствующей этим органам.

Это исследование также не определило, приводит ли большая площадь к лучшему восприятию.

Но сама Хайм ранее показала в исследовании 2013 года, что у людей, переживших травматическое сексуальное насилие, наблюдается истончение областей мозга, посвященных гениталиям.

"Тогда мы предположили, что это может быть реакцией мозга на ограничение пагубного восприятия насилия", - сказала она.

Она надеется, что ее исследование поможет найти информацию о будущих методах лечения, направленных на реабилитацию этой области среди переживших насилие.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые доказали, что вагинального оргазма и точки G не существует.