Электронные сигареты могут влиять на потенцию - исследование

Хотя некоторые считают электронные сигареты меньшим злом, они все равно влияют на мужское здоровье.

| Автор: Максим Григорьев

К 40 годам около 40 процентов мужчин испытывают эректильную дисфункцию. Все - от проблем с простатой и стрессов до перенесенного COVID-19, может привести к эректильной дисфункции. На этом список не заканчивается. Согласно новому исследованию, люди, которые курят электронные сигареты, чаще испытывают проблемы в постели.

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Для исследования медики проанализировали профили здоровья более 10 000 мужчин в США, чтобы проверить связь между употреблением электронных сигарет и эректильной дисфункцией. В целом, если учитывать такие переменные, как возраст, раса, физическая активность и некоторые медицинские проблемы, такие как диабет, у тех, кто ежедневно употребляет электронные сигареты, в 2,24 раза выше, чем у тех, кто их не употребляет, страдают эректильной дисфункцией.

Связь между эректильной дисфункцией и электронными сигаретами сохранялась даже после того, как исследователи исключили людей старше 65 лет и людей с сердечно-сосудистыми проблемами в анамнезе. Ежедневные пользователи электронных сигарет в этой более молодой группе, у которых не было проблем с сердцем, имели в 2,41 раза больше шансов столкнуться с эректильной дисфункцией, чем те же люди, не употребляющие электронные сигареты. Не было существенной разницы в эректильной дисфункции между людьми, которые употребляли меньше, чем каждый, и теми, кто не употреблял, или бывшими пользователями.

Исследователи предполагают, что никотин может быть одной из причин связи между электронными сигаретами и эректильной дисфункцией. Эрекция вызывается притоком крови к половому члену, но никотин может влиять на функцию кровеносных сосудов, говорит Омар Эль-Шахави, доктор философии, медицинский исследователь из Нью-Йоркского университета и один из авторов статьи. Но что именно может определять связь между электронными сигаретами и эректильной дисфункцией, не ясно из этого исследования - они просто обнаружили связь, а не прямую причинно-следственную связь.

Предыдущие исследования показали связь между регулярным употреблением сигарет и эректильной дисфункцией. Но что интересно, новое исследование не обнаружило значительной связи между эректильной дисфункцией и регулярным курением сигарет - хотя Эль-Шахави говорит, что могут быть и другие переменные, такие как частота курения, которые могли бы это объяснить, и что это требует дополнительных исследований. Кроме того, по его словам, в исследовании не учитывалась потенциальная возможность употребления вейпинга без никотина, например, вейпинга с травкой.

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По словам Эль-Шахави, подобные исследования важны для количественной оценки относительного риска курения электронной сигареты по сравнению с курением обычной сигареты. "Если вы врач, вы хотите сказать кому-нибудь, что электронные сигареты менее вредны, чем сигареты - но в какой степени?" - говорит он. Это исследование также важно для количественной оценки рисков для молодых людей, которые курят электронные сигареты только потому, что считают их безопаснее.

Хотя опасность сигарет для здоровья хорошо известна, риски курения все еще до конца не изучены. Пока что они варьируются от потенциальных рисков воздействия формальдегида до повреждения легких. Никотин также вызывает привыкание, независимо от того, в какой форме он находится.

И теперь, в довершение ко всему, электронные сигареты могут быть связаны с менее удовлетворительной сексуальной жизнью.

Напомним, ранее ученые выяснили, что в жидкостях вейпов и электронных сигарет нашли неизвестные вещества.