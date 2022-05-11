Ученые объяснили, как люди становятся психопатами-убийцами

У психопатов часто наблюдают увеличенную переднюю область мозга.

Сингапурские ученые исследовали данные МРТ психопатов и людей, которые имеют небольшие склонности к психопатии или же не обладают такими чертами вообще, пишет Independent.

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У таких пациентов наблюдают расстройство, которое называют эгоцентричной антисоциальной личностью. Они не испытывают сочувствия к окружающим и не раскаиваются в своих действиях.

Прошлые открытия уже свидетельствовали о том, что полосатое тело у психопатов больше. Теперь ученые подтвердили конкретные объемы отклонений.

"Наше исследование показывает, что на становление психопатов, кроме влияния окружающих их людей, также влияет и размер структур мозга. Этим и отличаются, кроме всего прочего, антисоциальные личности от обычных людей", — сказала Оливия Чой из Наньянского технологического университета.

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Исследователи считают, что мозг преступников неправильно развивается в детском и подростковом возрастах.

"Эта работа подтверждает нашу уверенность в том, что психопатия связана с изменениями в полосатом теле, области мозга, которая играет важную роль в процессах самопознания и социализации", — добавила Андреа Гленн из Университета штата Алабама, США.

Теперь перед экспертами стоит задача выяснить точные факторы различия мозга антисоциальных и обычных людей.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Англии откроют центр для испытания психотропов.

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