Есть угроза: ученые обнаружили тревожную ситуацию на Луне

Это серьезный повод для того, чтобы задуматься о безопасности астронавтов и нужной инфраструктуры.

| Автор: Соколенко Виктория

Специалисты обнаружили, что Луна стала меньше в окружности более чем на 45 м. Причина – постепенное охлаждение ее ядра за последние миллионы лет. У нее появляются складки и разломы из-за хрупкости поверхности, сообщает iopscience.iop.org.

Читайте также: Жутко: что случится с нами в космосе без скафандра

Ученые проследили связь между разломами в южном полярном регионе и лунным землетрясением, которое зафиксировали сейсмометры. Данное явление на Луне может длиться часами или даже целыми днями. В этом отличие от землетрясений на Земле. Потому есть серьезная опасность для будущих миссий на спутник, таких как, Artemis-3.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинка впервые попала в космос в качестве туристки.

Читайте также: На Солнце одномоментно произошли взрывы: видео

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.