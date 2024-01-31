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Есть угроза: ученые обнаружили тревожную ситуацию на Луне

Это серьезный повод для того, чтобы задуматься о безопасности астронавтов и нужной инфраструктуры.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Есть угроза: ученые обнаружили тревожную ситуацию на Луне
Иллюстративное изображение / Getty Images

Специалисты обнаружили, что Луна стала меньше в окружности более чем на 45 м. Причина – постепенное охлаждение ее ядра за последние миллионы лет. У нее появляются складки и разломы из-за хрупкости поверхности, сообщает iopscience.iop.org.

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Ученые проследили связь между разломами в южном полярном регионе и лунным землетрясением, которое зафиксировали сейсмометры. Данное явление на Луне может длиться часами или даже целыми днями. В этом отличие от землетрясений на Земле. Потому есть серьезная опасность для будущих миссий на спутник, таких как, Artemis-3.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинка впервые попала в космос в качестве туристки. 

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