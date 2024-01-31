Украинка впервые попала в космос в качестве туристки

Она ждала на это событие почти 20 лет.

| Автор: Соколенко Виктория

Уроженка Одессы Лина Бороздина стала первой украинкой, которой посчастливилось совершить космическое путешествие. Она работает в США химиком. Билет на полет был куплен в 2005 году.

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Вместе с Линой на корабле были Франц Гайдер из Австрии и американцы Роби Вон, Нил Корнсвит. На то далекое время пропуск к мечте стоил 200 тыс долл. Сейчас его цена 450 тыс. За пределы Земли женщина отправилась с двумя флагами на форме – Украины и США. Также была нашивка в виде розовой ленты, которая является международным символом борьбы с раком молочной железы. Лина Бороздина пережила онкологию почти 15 лет назад. Проблему обнаружили на ранней стадии.

"К шести годам я знала все созвездия. Малая Медведица была моим любимым, поскольку ее было так трудно найти. Теперь я изобретаю клиническую ДНК - практически создаю жизнь из ничего. Но все же одна из моих любимых вещей - это лежать на спине и смотреть на черное небо. Безграничность пространства дарит мне позитивные ощущения. Когда я росла в Одессе, идея полета в космос была чем-то вроде Диснейленда. Когда я приехала в Америку, я много работала, приходилось спать у людей на диванах. Чтобы заплатить за поездку, я взяла кредит под залог своего дома на 20 лет, и каждый месяц делаю платежи для его оплаты", - сказала Лина в интервью Esquire еще в 2010 году.

Напомним, ранее мы писали о том, что случится с нами в космосе без скафандра.

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