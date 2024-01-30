- Горячие темы:
- Все для фронта - все про оружие и технику
Жутко: что случится с нами в космосе без скафандра
В сети появилась симуляция ситуации, которая демонстрирует судьбу человека, который попал в открытый космос без скафандра. Спойлер ролика - "удивительно, но человек, вероятно, не взорвется, но происходящее не менее шокирует", передает ladbible.com.
Читайте также: Ему 4,5 млрд лет: в NASA раскрыли содержимое контейнера из космоса
В первые секунды расширение газов в человеческом теле приведет к разрыву легочных тканей. Далее вода на поверхности глаз, кожи и рта станет улетучиваться, а вода в крови - "кипеть".
В симуляции также показано, что тело раздувается и становится больше. Финал – замедление и остановка сердца, смерть от удушья.
Напомним, ранее мы писали о том, что спасет человечество в случае ядерной зимы.
Читайте также: Рассекречены места, где на Марсе могут поселиться первые люди
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.