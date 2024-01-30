Жутко: что случится с нами в космосе без скафандра

В космосе нет атмосферы, давления. При отсутствии последнего вода в телах закипает и превращается в газ. А так как 60% тела состоит из воды – это серьезная проблема.

| Автор: Соколенко Виктория

В сети появилась симуляция ситуации, которая демонстрирует судьбу человека, который попал в открытый космос без скафандра. Спойлер ролика - "удивительно, но человек, вероятно, не взорвется, но происходящее не менее шокирует", передает ladbible.com.

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В первые секунды расширение газов в человеческом теле приведет к разрыву легочных тканей. Далее вода на поверхности глаз, кожи и рта станет улетучиваться, а вода в крови - "кипеть".

В симуляции также показано, что тело раздувается и становится больше. Финал – замедление и остановка сердца, смерть от удушья.

Напомним, ранее мы писали о том, что спасет человечество в случае ядерной зимы.

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