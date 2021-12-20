Действительно ли теплое молоко помогает быстрее заснуть - объяснение ученых

Молоко действительно может обладать сонным эффектом. Но для этого его нужно выпить очень много.

| Автор: Максим Григорьев

Отправляясь спать, люди часто проводят различные ритуалы, чтобы подготовиться к спокойному ночному сну, например принимают теплую ванну или занимаются вечерними прогулками. Но как насчет старой традиции выпивать чашку теплого молока перед тем, как лечь под одеяло? Есть ли какие-нибудь научные доказательства того, что выпитый стакан вызовет сонливость?

Читайте также: Интересный факт дня: Названо лучшее время для засыпания

Ответ, оказывается, многогранен. Молоко содержит различные аминокислоты - строительные блоки белков, которые по-разному способствуют засыпанию. Более того, если потребление теплого стакана молока успокаивает вас по личным причинам, это может помочь подготовить почву для хорошего ночного сна.

"[Одна] причина, по которой теплое молоко вызывает у людей сонливость, состоит в том, что оно напоминает вам человека, который был достаточно добр, чтобы дать вам его, когда вы были детьми", - сказал Майкл Бреус, клинический психолог, сертифицированный специалист по сну из Калифорнии и автор книги "Спокойной ночи: 4-недельная программа доктора сна для лучшего сна и улучшения здоровья". По его словам, успокаивающая ассоциация может помочь снизить тревожность перед сном .

Кроме того, на молекулярном уровне триптофан, содержащийся в молоке, способствует засыпанию. Триптофан - незаменимая аминокислота; Это означает, что организм не может его производить, поэтому люди должны получать его из своего рациона. После того, как вы проглотили триптофан - с молоком или употребляя такие продукты, как яйца, индейка, рыба, соя или арахис - ваше тело использует его, среди прочего, для создания в мозге химического серотонина, который, в свою очередь, превращается в гормон, способствующий сну, мелатонин.

Согласно исследованию 2017 года, опубликованному в журнале Current Neuropharmacology, мелатонин обычно вырабатывается мозгом в ответ на темноту и участвует в регуляции естественного циркадного ритма организма или его 24-часовых внутренних часов. Серотонин, с другой стороны, известен как "гормон счастья" и, как известно, вызывает как сон, так и бодрствование.

Теоретически употребление в пищу продуктов или молока, богатых триптофаном, может вызвать у нас сонливость, потому что организм превращает его в гормоны, улучшающие сон. По той же причине существует популярный миф о том, что употребление в пищу продуктов, богатых триптофаном, таких как индейка на обеде в День Благодарения, является причиной того, что люди чувствуют сонливость после ужина в большой семье. Но на самом деле, чтобы заставить человека чувствовать себя вялым, потребуется много триптофана - намного больше, чем в стакане молока или порции индейки.

Читайте также: Интересный факт дня: У женщины пошло молоко из подмышки

Если бы вы выпили около 8 литров, вы могли бы почувствовать сонливость, но вам бы стало плохо от употребления такого большого количества молока, сказал Бреус. Вы даже можете почувствовать тошноту - 8 литров цельного молока более чем в два раза превышают рекомендуемую норму калорий для взрослого.

Даже если бы человек выпил столько молока, неясно, хватит ли высоких доз триптофана, чтобы он почувствовал себя достаточно сонным. В конце концов, молоко содержит множество других соединений, которые конкурируют за попадание в наш мозг через кровь. Линь Чжэн и Муминг Чжао, ученые-диетологи из Южно-Китайского технологического университета, согласны с тем, что сонный эффект триптофана в молоке ограничен.

"Триптофан должен конкурировать с другими крупными нейтральными аминокислотами, такими как лейцин, изолейцин, тирозин, фенилаланин и валин, чтобы преодолевать гематоэнцефалический барьер и оказывать какое-либо влияние на сон", - сказали они.

Поскольку триптофан является одной из наименее распространенных аминокислот в молоке, при попытке преодолеть гематоэнцефалический барьер ему могут уступить другие аминокислоты.

Недавнее исследование Чжэн и Чжао на мышах предполагает, что другие соединения в молоке могут объяснить, почему так много людей начинают зевать после стакана этого вещества. В совместном исследовании, опубликованном в сентябре 2021 года в Журнале сельскохозяйственной и пищевой химии, было показано, что компонент молока, известный как гидролизат казеина трипсина (ГКТ), улучшает сон у мышей. Сотни пептидов - последовательности аминокислот - могут быть найдены в ГКТ, и некоторые исследования сообщили, что, это может улучшить способность заснуть быстрее, а также качество сна, или способность спать с минимальными нарушениями.

Согласно исследованию, эти пептиды связываются с рецептором ГАМК-А, рецептором в головном мозге, который помогает подавлять нервные сигналы и способствует сну. "Мы обнаружили, что пептиды в ГКТ могут значительно увеличивать продолжительность [седативного] сна мышей", - сказал Чжэн. Исследовательская группа дала мышам пептиды, которые обычно высвобождаются при переваривании ГКТ. Было показано, что один из пептидов, названный YPVEPF, обладает значительным снотворным действием. Согласно заявлению Американского химического общества, это увеличило количество мышей, которые быстро засыпают, примерно на 25%, а продолжительность сна мышей - более чем на 400% по сравнению с контрольной группой.

Читайте также: Люди пили молоко задолго до того, как могли его переваривать

Что касается температуры молока, нет никаких исследований, которые предполагали бы, что молоко должно быть теплым, чтобы проявился какой-либо из его психологических или физиологических эффектов. Когда его спросили, Чжэн сказал, что тепло молока может помочь поднять нашу внутреннюю температуру тела, что, в свою очередь, увеличивает кровообращение и помогает расслабить тело. Но соединения в молоке, как и пептиды в ГКТ, связываются с рецепторами GABA-A, даже если они проглочены холодными.

Помимо триптофана, ГКТ и успокаивающих ассоциаций, которые могут возникнуть у людей с выпивкой теплой чашки молока, другие действия, такие как выполнение легких упражнений перед сном, также играют роль в акте засыпания - поэтому нет быстрого и надежного решения для каждого. Доступны различные виды снотворных, каждый из которых действует по-разному, помогая нам заснуть. Некоторые подавляют активность центральной нервной системы, а другие блокируют гормоны, которые заставляют нас бодрствовать. "Существует более 30 различных [седативных средств], каждое из которых обладает уникальным механизмом действия", - сказал Бреус.

Стоит попробовать разные методы, такие как отказ от кофеина перед сном или выключение электронных устройств, излучающих синий свет, который, как известно, не дает людям уснуть.

Напомним, ранее мы узнали, действительно ли кофе тормозит рост детей.