В Diablo IV появится локация, вдохновленная Карпатами

Разработчики раскрыли детали дизайна, активностей и регионов.

| Автор: Соколенко Виктория

Blizzard Entertainment продолжает делиться интересными подробностями о своем проекте Diablo IV. Студия подготовила большой ролик, посвященный игровому миру.

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События этой части разворачиваются в Санктуарии. Мир наблюдает за борьбой ангелов и демонов. Пользователю разрешено свободно исследовать окружение на открытых локациях. Кроме того, сражаться, собирать экипировку, ресурсы, проходить миссии, блуждать в подземельях и участвовать во временных активностях.

Описание локаций выглядит так:

Кенджистан (Kenjistan) – пустыня с дюнами.

Сухие степи (The Dry Steppes) – скалистый край.

Скосглен (Scosglen) – зеленые луга и холмы.

Хавезак (Hawezak) – болота.

Разломанные вершины (Fractured Peaks) – аналог Карпат.

Каждая из них имеет столицы. Там можно взять допквесты, торговаться в магазинах, общаться с второстепенными персонажами. Дизайн сделали уникальным в каждой области.

Напомним, бета-тест Diablo IV состоится в две волны.

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