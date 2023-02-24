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В Diablo IV появится локация, вдохновленная Карпатами
Blizzard Entertainment продолжает делиться интересными подробностями о своем проекте Diablo IV. Студия подготовила большой ролик, посвященный игровому миру.
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События этой части разворачиваются в Санктуарии. Мир наблюдает за борьбой ангелов и демонов. Пользователю разрешено свободно исследовать окружение на открытых локациях. Кроме того, сражаться, собирать экипировку, ресурсы, проходить миссии, блуждать в подземельях и участвовать во временных активностях.
Описание локаций выглядит так:
- Кенджистан (Kenjistan) – пустыня с дюнами.
- Сухие степи (The Dry Steppes) – скалистый край.
- Скосглен (Scosglen) – зеленые луга и холмы.
- Хавезак (Hawezak) – болота.
- Разломанные вершины (Fractured Peaks) – аналог Карпат.
Каждая из них имеет столицы. Там можно взять допквесты, торговаться в магазинах, общаться с второстепенными персонажами. Дизайн сделали уникальным в каждой области.
Напомним, бета-тест Diablo IV состоится в две волны.
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