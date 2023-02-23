В российской скандальной игре Atomic Heart использовали фото украинских городов

Игра создана за деньги российского "Газпрома".

| Автор: Соколенко Виктория

Российская студия Mundfish в своей игре Atomic Heart использовала фото временно оккупированного Донецка из старого альбома 1962 года. Об этом написал пользователь Twitter под ником Gadzhega.

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На его скриншоте пользователи также распознали страдающее от обстрелов оккупантов Запорожье.

Фото - Twitter

Фото - Twitter

Запорожье - фото Twitter

Однако на текущем моменте история не закончилась. Геймеры нашли другие отсылки к нынешней войне, которую развязала Россия в Украине. Они вплетены в геймплей на фоне того, что в Atomic Heart рассказывают об альтернативном СССР, который продолжил свое существование и освоил высокие технологии.

В частности, в игре еще замечен дрон, который несет горшки с геранью. Стоит напомнить, что таким названием Россия маркирует полученные от Ирана дроны-камикадзе Shahed для бомбежки наших городов.

Фото - Twitter

Также есть моменты с убийством животных. После чего на их телах появлась пропагандистская "зетка" Кремля.

Фото - Twitter

Министерство цифровой трансформации Украины обратится с официальным письмом к Sony, Microsoft и Valve с просьбой о полном запрете продажи проекта на территории Украины.

"Так же мы призываем ограничить распространение этой игры в других странах из-за ее токсичности, потенциального сбора информации данных пользователей и возможности передачи их третьим лицам в России, а также потенциального использования денег, привлеченных с покупок игры, на ведение войны против Украины. Поэтому мы призываем игнорировать эту игру всех пользователей. Хотим подчеркнуть также для западной аудитории, что разработчики игры не вышли с публичным заявлением об осуждении путинского режима и кровавой войны, которую Россия развязала против Украины", - прокомментировал заместитель главы ведомства Александр Борняков.

Напомним, ранее мы писали о том, что разработчики игры Atomic Heart собирают данные для российской ФСБ.

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