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Вертолеты и дроны, а теперь и ракеты: ВСУ используют американскую ПВО Avenger
Американский зенитно-ракетный комплекс Avenger защищает небо в Донецкой области. Машина рассчитана на борьбу с вражескими вертолетами и дронами. Но наши бойцы превзошли все ожидания иностранных инструкторов и научились с помощью этого ЗРК сбивать ракеты. До восточного фронта вражескую цель минуснули на Киевщине. Об этом сообщает ТСН.
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В капсуле Avenger работает Евгений. Боец расчеты для выстрела ведет вручную. От его холодного ума и ювелирных навыков зависит, собьет ли снаряд свою мишень. Когда плохая погода, для ПВОшников идет относительный отдых. За одну неделю на участке Авдеевского направления Евгений с побратимами уничтожили несколько БПЛА оккупантов. В большей мере разведывательных. Но их тут рой.
Avenger работает в виде мобильной группы поддержки. Когда РФ поднимает в воздух разведывательные коптеры, ЗРК выезжает туда, куда нужно.
Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ назвали плюс танка Challenger 2 из Британии.
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