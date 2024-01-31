Россия изменила тактику обстрела дронами

В РФ "тасуют карты", так как понимают, что как им атаковать "нецелесообразно".

| Автор: Соколенко Виктория

Оккупанты поменяли тактику атаки своими беспилотниками. Это происходит постоянно. Потому, как Воздушные силы и в целом Силы обороны Украины выстраивают противодействие таким дронам. Об этом сообщает военный эксперт Валерий Рябых.

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Он отмечает изменение географии вражеских ударов и процента поражения подобных БПЛА.

"Мы видим, что противник больше начал наносить удары по прифронтовым зонам, пытаясь решить собственные задачи. Это говорит о двух вещах. Во-первых, тактика и построенная система противодействия Украины Shahed-136 была действенной, достигался результат уничтожения дронов от 80 до 100%", – объяснил Рябых.

Россияне корректируют список целей, выбирают маршруты, в надежде, что они попадут не на такую действенную систему ПВО.

"Проходя всю территорию Украины и сталкиваясь с мобильными группами, уже отработавшими тактику уничтожения этих дронов, эти группы довольно плотно рассредоточены по всей территории Украины как раз на тех маршрутах и путях, где противник применяет дроны. Противник вносит определенную тактику, чтобы сохранить, скажем так, потенциал и тех же Shahed-136, и применить их по другим целям, где, по его мнению, меньшая защита. Тут идет такая философия войны и постоянного противодействия, когда одна сторона другую должна обойти, и, конечно, все учитывают сильные и слабые стороны друг друга, и на подобную тактику будет найдено противодействие", - добавил эксперт.

Напомним, ранее мы писали о том, что РФ обновила боевую часть Shahed-136.

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