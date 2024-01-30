Какое дальнобойное оружие помогает Украине бить по оккупантам

Дальнобойные возможности нашей страны позволяют не только хирургически наносить экономические убытки РФ, но и влиять на настроения ее бизнес-элит накануне выборов.

| Автор: Соколенко Виктория

Потенциал нашей страны по дальнобойным ударам для уничтожения оккупантов и их объектов сохраняется и даже стает большим, сообщает defence-ua.com.

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Этого удалось достичь за счет поддержки предоставленных средств в прошлом году и из-за передачи определенных дальнобойных вариантов в этом. Есть развитие в аспекте отечественных продуктов, в первую очередь – дронах.

"Что касается поддержки имеющихся возможностей, то речь, в первую очередь, будет идти о крылатых ракетах SCALP/Storm Shadow. В январе Франция сообщила о решении предоставить Украине еще 40 крылатых ракет SCALP. Дополнительные поставки ракет Storm Shadow в 2024 году анонсировала Британия. Учитывая высокую эффективность этих франко-британских комплексов, очевидно, что удары по штабам, ключевым тыловым объектам россиян на оккупированных территориях (в частности, в Крыму) продолжатся. Но в этом году украинские войска будут иметь возможность применять еще несколько новых образцов дальнобойных систем. В частности долгожданные GLSDB, передачу которых некоторые СМИ анонсировали еще на осень. В ноябре было сообщено о передаче США одной ПУ M142 HIMARS, которая, по оценкам аналитиков, является подготовленной именно для работы с GLSDB. Планирующие бомбы SDB, запущенные с земли, позволят поражать цели на дистанции до 150км", - говорят аналитики.

Со стороны Франции был анонс по передаче ежемесячно пяти десятков планирующих авиабомб AASM Hammer. У нас особый интерес к версии с дальностью полета в 150 – 200 км. Компания-производитель делала заявление об увеличении дальности их полета в 2-3 раза благодаря новому ракетному ускорителю. По РФ удары идут только украинским оружием.

"Начало 2024 года свидетельствует о том, что есть определенный прирост возможностей и эффективности и в этом. Речь идет о недавних ударах по ключевым объектам инфраструктуры экспорта энергоносителей в Усть-Луге и Туапсе. Для этих ударов, вероятно, БПЛА преодолели около 1000 километров дистанции. Российские олигархи будут терять свою прибыль из-за развязанной Путиным войны и неспособности силовиков обеспечить надежное прикрытие своей территории", - объяснили аналитики.

Напомним, ранее мы писали о том, что РФ обновила боевую часть Shahed-136.

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