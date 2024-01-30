РФ обновила боевую часть Shahed-136 - аналитики

Все указывает на то, что боевая часть с индексом "БСТ-52" является специально разработанной для Shahed.

| Автор: Соколенко Виктория

Страна-террористка РФ опять поменяла боевую часть в иранских дронах-камикадзе Shahed-136. Изменения в БЧ видны на фото черного беспилотника, сообщает defence-ua.com.

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Маркировка боевой части идет с индексом "БСТ-52" и номером 206-2-23. Последний нюанс указывает, что она была сделана в прошлом году.

Боевая часть "БСТ-52" – фото defence-ua.com

Более точное значение "206-2" предстоит установить после получения больших данных для анализа. В БЧ есть кумулятивная выемка, которая отвечает за создание струи. Самым опасным является дополнительный термический эффект при взрыве "БСТ-52". Он обеспечивается за счет установленных внутрь зажигательных элементов, вероятно, термитных "шашек".

Зажигательный элемент "БСТ-52" – фото defence-ua.com

"Возможно появление в начале декабря 2023 года неподтвержденной информации о термобарической боевой части на Shahed-ах, было вызвано этой боевой частью с дополнительным зажигательным эффектом. В целом попытка создать столь разнообразную по эффектам боевую часть в РФ в целом чем-то подражает оригинальной боевой части Shahed-136 иранского производства. Она имела большое количество кумулятивных воронок, что прямо указывало на непонимание ее разработчиков физических процессов образования кумулятивной струи, а также готовые поражающие элементы", - отмечают аналитики.

Напомним, ранее мы писали о том, что наши защитники неба сбили первый Shahed-238.

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