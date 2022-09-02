Приложение "MEREZHA.Метеориты" делится идеями для бизнеса

Программа доступна для скачивания в Google Play и App Store.

| Автор: Соколенко Виктория

Украинцы создали мобильное приложение "MEREZHA.Метеориты" с одноминутными видео для бизнес-идей. Любой человек, который его установил, может поделиться мыслями или подчерпнуть идеи других в формате 1 минута – 1 выступление. Разработчики считают, что такое ограничение позволит каждому спикеру гарантировано найти время на выступление, а зрителю – ознакомиться с ним. Об этом сообщает "Лига".

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После установки программы нужно разрешить ей отправку уведомлений. Выступающий планирует свой "метеорит" на любую тему. Все выступления через 48 часов появляются на платформе. В течение такого же промежутка времени ролики доступны к просмотру.

Сейчас в списке спикеров есть публицист и политолог Фрэнсис Фукуяма, Нобелевский лауреат по экономике Оливер Гарт, основатель Киево-Могилянской бизнес-школы Павел Шеремета, заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что вышел мессенджер AquaApp: он работает без интернета и под водой.

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