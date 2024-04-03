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В Telegram теперь можно создавать особые аккаунты

Посмотреть опции можно так: "Настройки" - "Telegram Business".
 |  Автор: Соколенко Виктория
В Telegram теперь можно создавать особые аккаунты
Иллюстративное изображение / Getty Images

В Telegram теперь есть возможность создавать бизнес-аккаунт. То есть, в мессенджере открывается доступ к разным функциям, которые упростят работу с клиентами.

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Компании могут устанавливать рабочие часы, отмечать свое местоположение на карте, задавать данные о своих продуктах и услугах. Кроме того, если есть желание настроить быстрый ответ, тогда создаются предустановленные посты. Можно автоматически отправлять клиентам поздравления/прощалки.

Фото - Telegram
Фото - Telegram

Напомним, ранее мы писали о том, что Telegram вводит новую функцию для Украины, РФ и Беларуси. 

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