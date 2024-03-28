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Telegram имеет только один плюс – Буданов

Информационно влиять на людей на ВОТ трудно, но возможно.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Telegram имеет только один плюс – Буданов
Кирилл Буданов / Getty Images

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов на форме  Kyiv Stratcom Forum 2024 высказал свое мнение относительно Telegram. По словам главного разведчика страны, мессенджер может помочь доносить информацию к нашим гражданам, которые находятся на временно оккупированных территориях.

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Однако, с точки зрения национальной безопасности приложение не перестает быть проблемой. Речь не об притеснениях свободы слова.

"То есть у нас любой человек может сделать канал, начать на нем писать все, что ему заблагорассудится, а когда что-то начинают делать, прикрываться тем, что это свобода СМИ. Да это не свобода СМИ, это немножко иначе называется", - сказал Кирилл Буданов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине создали списки опасных и безопасных каналов в Telegram. 

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