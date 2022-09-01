Вышел мессенджер AquaApp: он работает без интернета и под водой

До 60 водолазов одновременно могут общаться под водой с помощью AquaApp.

| Автор: Соколенко Виктория

Американские программисты создали мобильное приложение AquaApp. Оно рассчитано на дайверов. Об этом сообщает Вашингтонский университет.

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Подводники общаются жестами или используют специальные доски для письма. Оба варианта предполагают нахождение в пределах видимости, но ситуацию портит мутная среда. В мире есть система акустической голосовой связи с дорогостоящими передатчиками для подобных случаев. AquaApp – более дешевый и удобный аналог.

В мессенджере собраны 240 предварительно загруженных текстов. Все они соответствуют языку дайверских жестов. Программа должна одновременно работать на двух смартфонах, спрятанных в водонепроницаемый корпус. После нажатия нужного сообщения динамики гаджета отправляют акустические импульсы. Они перемещаются по воде и достигают микрофона на устройстве получателя. AquaApp ведет расшифровку и показывает соответствующую картинку.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что Instagram добавит новые возможности для скрытия публикаций.

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