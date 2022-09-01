Программы для безопасных переписок: что рекомендуют в Минцифры

В Telegram лучше отправлять только фото у подсолнечника.

| Автор: Соколенко Виктория

Война в Украине породила массу вопросов в сфере безопасности в онлайне. Один из таких – какие мессенджеры не поставят личные переписки под угрозу. Эксперт Министерства цифровой трансформации Украины Антон Мельник дал свои рекомендации и обосновал, почему та или иная программа стоит внимания, пишет 24 канал.

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Представитель Минцифры выделил тройку – Signal, WhatsApp и Facebook Messenger. Signal лучше использовать при общении с близкими, которые находятся на фронте или на временно оккупированных территориях. Если вам больше нравится Messenger, используйте его в приватном режиме для шифрования смс.

"К сожалению, многие наши военные общаются в Telegram с близкими, и когда при случае говорю им, что лучше перейти в другие мессенджеры, отвечают: "Ну мы уже так привыкли". Я бы точно не рекомендовал общаться в Telegram, нужно заставить себя не обсуждать там никаких важных вещей. Так либо по другому, Telegram – это русская сеть, с русскими учредителями, с русскими девелоперами. Да и с самого начала создания у мессенджера был ФСБшный бекграунд. Потому я бы очень осторожно к нему относился", - отметил Антон Мельник.

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Напомним, ранее bigmir.net сообщал о том, как удалить свои цифровые следы из интернета.

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