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Instagram-блогерша предстала перед Верховным судом Украины

Дело касалось конкурса с призами и привлечения на страницу необходимого количества подписчиков.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Instagram-блогерша предстала перед Верховным судом Украины
Иллюстративное изображение / EPA/UPG

Верховный суд Украины вынес приговор в отношении популярной Instagram-блогерши diva_olivka, которая предложила владелице агентства инфлюэнс-маркетинга организовать для нее именной конкурс в социальной сети. Об этом сообщает ain.ua.

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По условиям договора блогер должна была публиковать в своем аккаунте рекламные посты о розыгрыше призов. Также ей предстояло увеличить аудиторию заказчика до 50 000 подписчиков. По итогу, было собрано всего лишь 22 886 человек.

На diva_olivka подали в суд. Иск включал в себя взыскание в 1 250 000 грн. В сумму вошли:

  • 250 000 грн штрафа за невыполнение условий
  • 700 000 грн упущенной выгоды
  • 250 000 материального ущерба
  • 50 000 грн морального вреда

Блогершу обязали заплатить 250 000 за невыполнение требований по соглашению. Она подала апелляцию и тяжба затянулась. Делом начал заниматься по итогу Верховный суд. Он вынес окончательное решение. diva_olivka уплатила 250 000 грн в пользу заказчика.

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Фактически, прецедент стал первым, когда ВС вынес вердикт по недобросовестному конкурсу в Instagram.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что во Львовской области суд вынес приговор тиктокеру, который снял и обнародовал видео с перемещением военной техники ВСУ.

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