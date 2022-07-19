Instagram-блогерша предстала перед Верховным судом Украины

Дело касалось конкурса с призами и привлечения на страницу необходимого количества подписчиков.

| Автор: Соколенко Виктория

Верховный суд Украины вынес приговор в отношении популярной Instagram-блогерши diva_olivka, которая предложила владелице агентства инфлюэнс-маркетинга организовать для нее именной конкурс в социальной сети. Об этом сообщает ain.ua.

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По условиям договора блогер должна была публиковать в своем аккаунте рекламные посты о розыгрыше призов. Также ей предстояло увеличить аудиторию заказчика до 50 000 подписчиков. По итогу, было собрано всего лишь 22 886 человек.

На diva_olivka подали в суд. Иск включал в себя взыскание в 1 250 000 грн. В сумму вошли:

250 000 грн штрафа за невыполнение условий

700 000 грн упущенной выгоды

250 000 материального ущерба

50 000 грн морального вреда

Блогершу обязали заплатить 250 000 за невыполнение требований по соглашению. Она подала апелляцию и тяжба затянулась. Делом начал заниматься по итогу Верховный суд. Он вынес окончательное решение. diva_olivka уплатила 250 000 грн в пользу заказчика.

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Фактически, прецедент стал первым, когда ВС вынес вердикт по недобросовестному конкурсу в Instagram.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что во Львовской области суд вынес приговор тиктокеру, который снял и обнародовал видео с перемещением военной техники ВСУ.

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