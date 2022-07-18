Маск не хочет сейчас судиться с Twitter

Удовлетворят ли эту просьбу слуги Фемиды, станет известно 19 июля.

| Автор: Соколенко Виктория

Эпатажный миллиардер Илон Маск попросил суд не проводить рассмотрение иска Twitter в ускоренном режиме за 4 дня. Он считает нужным отложить дело до февраля следующего года. Об этом сообщает Insider.

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Представители гендиректора SpaceX и Tesla говорят, что ситуация такого масштаба не может быть завершена в короткие сроки. Также, по их словам, администрация социальной сети хочет быстрого суда из-за скрытия правды о количестве фейковых аккаунтов.

Предлагается провести слушания 13 февраля. К этому времени специалисты проанализируют большой объем данных.

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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что компания Twitter подала в суд на американского миллиардера Илона Маска из-за нарушения его соглашения по покупке соцсети на сумму 44 млрд долларов. В Twitter заявили, что не предоставили Маску дополнительной информации о спам-аккаунтах из-за опасений, что он создаст конкурирующую платформу после того, как откажется от приобретения.

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