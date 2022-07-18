Вакансия века: японцы ищут человека для создания музея и архивов о Покемонах

За такую работу можно будет получить от 77 000 до 118 000 долларов в год.

| Автор: Соколенко Виктория

The Pokémon Company ищет человека на должность архивариуса. Для этого, нужно знать всю историю покемонов. Сейчас существует целых восемь поколений персонажей. Девятое появится к концу текущего года. Об этом сообщает boards.greenhouse.io.

Читайте также: Выбираем бюджетные видеокарты для игр: список и цены

Компания хочет создать внутреннее физическое хранилище и цифровое хранилище для архивов. Новый сотрудник должен будет не только их организовать, но и продумать описательные метаданные для удобного поиска, создать протокол безопасности для музея. Параллельно нужно закупать артефакты, посвященные покемонам.

Читайте также: Стало известно, какой ПК у большинства геймеров мира

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что у IT-компаний есть вакансии для специалистов и с нетехническим образованием. У них зарплаты бывают намного выше, чем на аналогичных должностях в других областях.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.