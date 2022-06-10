На 3D-принтере напечатан элемент настоящего сердца

Ученые из Гарвардского института Wyss разработали технологию печати микрофиламентов, которые трансформируются в мышечные волокна.

В мире существуют напечатанные с помощью силикона или собственных клеток пациента сердца, но у них нет полной функциональности. Гарвардские ученые нашли способ это исправить, пишет Engadget.

Читайте также: Немцы определили нестареющий орган человека

Новый изобретенный метод позволяет создать достаточно толстую ткань для регенерации сердца. Система совершенствует существующую технологию биопечати Wyss SWIFT при которой используют стволовые человеческие клетки, белок коллаген и частицы для формирования соединительной ткани.

Это только маленький кусочек сердца. При относительно высокой производительности специалистам придется приложить больше усилий, чтобы создать полностью рабочий 3D-орган.

Читайте также: Сердце, онкология, память: какую группу крови считают самой проблемной

В целом, подобные волокна могут использоваться для лечения рубцов после сердечных приступов или помощи новорожденным с пороками сердца. Ткани будут расти вместе с пациентами.

Напомним, ранее bigmir.net сообщал о том, что Чехия изготавливает 3D-стены для Украины.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.