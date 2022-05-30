Google научит Android подслушивать спящих пользователей

Функция пока что на стадии тестирования.

Google хочет обучить линейку смартфонов Pixel и часов Pixel Watch мониторить храп и кашель людей во сне. Таким образом, компания более подробно изучит качество отдыха пользователей, пишет 9to5google.

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Эксперты обнаружили в программе Google Health Studies код, который открыл интересные детали. В исследовании могут участвовать штатные сотрудники Google с телефоном на базе Android. При этом, нельзя погружаться в сон при присутствии рядом работника фирмы-конкурента.

А сам алгоритм подслушки будет выглядеть так: приложение будет записывать все звуки во время сна через микрофон, полученную информацию сохранят локально и никуда не передадут для обработки.

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Когда функцию откроют для обычных пользователей – пока не сообщается.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в обновлении Windows 11 нашли секретную функцию.

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