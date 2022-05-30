В обновлении Windows 11 нашли секретную функцию

Microsoft разрешила пользователям настраивать операционную систему по своему вкусу.

Пользователи операционной системы Windows 11 с версией 22H2 могут кастомизировать свой рабочий стол. О такой возможности пишет портал WindowsLatest.

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Изменить десктоп позволят стикеры. На выбор предоставляются различные объекты, животные и персонажи из аниме. Наклейки размещаются поверх рабочего стола и остаются там при смене обоев. Это только эстетический момент, без дополнительных функций.

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"Например, вы не можете добавить на рабочий стол наклейки с примечаниями или дополнительной информацией - датой или временем", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что в мессенджере Viber появились новые функции.

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