Viber добавляет новые функции: кому будет полезно

Разработчики не только обновили возможности Viber, но и рассказали о присоединении к Кодексу поведения ЕС.

Viber пополнился новым инструментарием для модерации каналов. Об этом сообщается в пресс-релизе проекта.

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Теперь в каналах есть комментарии. Они включаются и выключаются по усмотрению админов. Также будущие посты можно ставить на таймер. При публикации нужно зажать кнопку отправки и выбрать время.

Третье нововведение – скрытый список участников канала. Его смогут видеть лишь админы и суперадмины. Пользователям с этим параметром будет показываться только общее число подписчиков. Функция важна в аспекте конфиденциальности и безопасности данных.

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В преобразовании сообщества в канал поможет специальный бот. При этом контент останется. Но обратная трансформация канала в сообщество невозможна.

Одновременно с запуском новых фич, Rakuten Viber подписал Кодекс поведения Европейского Союза. Документ нацелен на противодействие языку вражды во всемирной сети. Если пользователь заметит в канале агрессивный или унизительный контент, то его обозначат как неприемлемый пост. Модераторы Viber рассмотрят заявку в течение 24 часов.

Напомним, ранее в Viber анонсировали внедрение двухфакторной аутентификации.

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