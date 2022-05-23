Приложение "Разминирование Украины": как сообщить о неразорванной бомбе

Мобильное приложение доступно в App Store и Google Play.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям вместе с ІТ-специалистами запустила бета-версию приложения "Разминирование Украины". С его помощью любой человек может сообщить спасателям о найденных неразорванных боеприпасах.

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Как это работает

Программа разрешает оставлять сообщения, ставить метки на карте, добавлять фото объектов, описание, отслеживать статус заявки на работу взрывотехников. Также можно просматривать каталог наиболее распространенных взрывоопасных предметов. И наблюдать за информацией со всей страны.

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В скором времени функционал программы обещают расширить.

Пес Патрон из ГСЧС / EPA/UPG

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что нейросеть помогла создать карту разрушений Украины.

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