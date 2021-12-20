TikTok откроет собственный ресторан, где будут готовить по рецептам из соцсети

Платформа для обмена короткими видео объявила о выходе в ресторанный бизнес.

| Автор: Максим Григорьев

Поскольку короткие видеоролики являются популярным направлением в TikTok, еда и кулинария как категория в последнее время выросли в геометрической прогрессии. Теперь, похоже, что приложение для социальных сетей также пытается коммерциализировать эту тенденцию, открывая в США рестораны только с доставкой.

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Компания стремится запустить свои концепции виртуального обеда на вынос, в которых будут открыты заведения TikTok Kitchen в различных регионах США. Он начнется с марта и будет основан на популярных продуктах и ​​рецептах, которые соберут миллионы просмотров на платформе.

Первоначальное меню будет включать лучшие вирусные блюда TikTok, такие как запеченная паста фета, бургер, кукурузные ребрышки и чипсы из макарон. В частности, запеченная фета приобрела невероятную популярность в 2021 году, поскольку Google сообщил, что это было самое популярное блюдо года после того, как оно приобрело огромную популярность в TikTok. В дальнейшем меню заведений будет ежеквартально дополняться новыми блюдами, которые начали быстро распространяться. Неизвестно, решит ли TikTok сделать некоторые популярные блюда, такие как запеченная паста фета, постоянными предложениями в меню.

TikTok подтвердил, что авторы рецептов будут получать кредиты за блюда в меню и будут попадать в рекомендации на протяжении всего партнерства.

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"Доходы от продаж TikTok Kitchen пойдут как на поддержку авторов, которые вдохновили этот пункт меню, так и на поощрение и помощь другим создателям в самовыражении на платформе в соответствии с миссией TikTok - вдохновлять на творчество и приносить радость своим пользователям", - сказали в TikTok.

Однако компания пояснила, что это была скорее кампания по доставке еды TikTok фанатам, а не попытка TikTok заняться ресторанным бизнесом. Это означает, что компания, скорее всего, считает это скорее маркетинговым усилием, чем долгосрочным бизнесом. TikTok не сказал, как долго будет работать эта "кампания", и не предоставил других подробностей о процессе заказа или о том, как будут выбираться и обновляться пункты меню.

Напомним, ранее сообщалось. что TikTok вызвал панику в школах США/