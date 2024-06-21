"Доступные лекарства" в Украине: что делать, если не можете купить нужное

Адрес аптеки можно узнать, позвонив в НСЗУ на номер 1677. Либо на е-карте аптек.

| Автор: Соколенко Виктория

Если у вас есть электронный рецепт на "Доступные лекарства", инсулин или медицинское изделие, и вы обратились в аптеку, участвующую в программе реимбурсации, но нужного препарата нет в наличии, НСЗУ напоминает нужные действия.

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Если ваши лекарства еще не закончились и у вас есть возможность подождать, вы можете заказать отсутствующее в аптеке лекарство и получить его в другой день. Если возможно, посетите другую аптеку, участвующую в программе "Доступные лекарства". На дверях таких аптек есть соответствующие наклейки с надписью "Здесь есть "Доступные лекарства" или "Инсулины+". Попросите родных помочь и привести необходимое.

Ранее мы писали о том, что делать, если забыли, с каким врачом у вас декларация.

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