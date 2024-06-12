Боли и проблемы с мочеиспусканием: украинцев предупредили о жесткой болезни

Обнаружение рака на ранней стадии и начало лечения вовремя значительно увеличивают вероятность успешного исхода.

| Автор: Соколенко Виктория

Причины рака предстательной железы (простаты) точно не установлены, однако существует несколько факторов, которые могут увеличить риск развития этого заболевания. Если у вас возникают проблемы с мочеиспусканием, появляется боль в спине, бедрах или тазе, это может служить сигналом для обращения к вашему семейному врачу. Об этом сообщает НСЗУ.

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Семейный врач или терапевт проведет анализ крови на уровень ПСА (простат-специфического антигена) и направит вас к урологу по результатам.

"При необходимости уролог направит на дополнительные обследования, а в случае выявления новообразования порекомендует или активное наблюдение, или медикаментозную терапию, или хирургическое вмешательство или лучевую терапию. Для пациентов, которые имеют электронное направление, все эти услуги являются бесплатными", - отмечают в НСЗУ.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько действует электронный рецепт на лекарства.

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