- Горячие темы:
- Все для фронта - все про оружие и технику
Боли и проблемы с мочеиспусканием: украинцев предупредили о жесткой болезни
Причины рака предстательной железы (простаты) точно не установлены, однако существует несколько факторов, которые могут увеличить риск развития этого заболевания. Если у вас возникают проблемы с мочеиспусканием, появляется боль в спине, бедрах или тазе, это может служить сигналом для обращения к вашему семейному врачу. Об этом сообщает НСЗУ.
Читайте также: Что делать, если забыли, с каким врачом у вас декларация – инструкция
Семейный врач или терапевт проведет анализ крови на уровень ПСА (простат-специфического антигена) и направит вас к урологу по результатам.
"При необходимости уролог направит на дополнительные обследования, а в случае выявления новообразования порекомендует или активное наблюдение, или медикаментозную терапию, или хирургическое вмешательство или лучевую терапию. Для пациентов, которые имеют электронное направление, все эти услуги являются бесплатными", - отмечают в НСЗУ.
Напомним, ранее мы писали о том, сколько действует электронный рецепт на лекарства.
Читайте также: Как пройти колоноскопию бесплатно в Украине
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.