Его мозг изучат из-за "суперстарения": умер самый старый мужчина в США

Супердолгожители - люди, достигшие возраста 110 лет и более.

| Автор: Соколенко Виктория

Морри Маркофф, который считался самым пожилым человеком в США и чьи мозговые ткани были переданы для изучения явления "суперстарения", скончался в своем доме в центре Лос-Анджелеса, сообщает The New York Times.

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По словам его дочери Джудит, он перенес два инсульта за последние несколько недель. В момент смерти ему было 110 лет. Маркофф родился за полгода до начала Первой мировой войны. Его отец был столяром, а мать занималась продажей кухонных принадлежностей.

В своих воспоминаниях Морри писал о том, что их семья жила в нищете - в их квартире не было ни шкафов, ни горячей воды, ни даже туалета. В помещении было много паразитов и клопов. Именно поэтому жители многоквартирных домов каждый год "традиционно" сжигали свои кровати. Когда ему было всего четыре года, он пережил пандемию испанского гриппа.

Мужчина закончил 8 классов и получил профессию машиниста. Во время Второй мировой войны он работал на оборонном предприятии, которое производило артиллерийские снаряды. После войны он основал несколько малых бизнесов по производству бытовой техники в Лос-Анджелесе.

Он увлекался пешими прогулками, фотографией и созданием скульптур из металлолома. Каждое утро до последних месяцев жизни читал газету "The Los Angeles Times". Обсуждал мировые события. В частности, войну в нашей стране. Верил, что мы победим.

"Существует критическая потребность в этой ткани для нейронаучных исследований. Каждый пятый из нас сейчас имеет какое-то неврологическое заболевание или расстройство, многие из которых развиваются на поздних стадиях жизни. Из ткани господина Маркоффа ученые могут многое узнать о том, как оставаться здоровым до преклонного возраста", - добавил исследователь Тиш Хевел.

Напомним, ранее мы писали о том, что обнаружен ген, который замедляет старение.

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